نقابتَا الصحفيين والإعلام تدعوان للمشاركة في وقفة احتجاجية بالقصبة الخميس

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ مشترك اليوم الثلاثاء، جميع العاملين بقطاع الإعلام للمشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية التي سينظمانها يوم الخميس 13 أكتوبر الجاري أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة بداية من الساعة الحادية عشرة دفاعا عن استمرارية وديمومة مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي ورفضا لسياسة الحكومة الرامية لتصفية وسائل الإعلام، وفق نص البلاغ.

ودعت النقابتان لهذه التظاهرة:

- تضامنا مع العاملين مع مؤسسة كاكتيس برود الذين حرموا من أجورهم للشهر العاشر على التوالي في إطار سياسة التجويع الجماعي

- إسنادا للعاملين بمؤسستي « شمس أف أم » و »دار الصباح » الذين قررت حكومة بودن إحالتهما على التسوية القضائية في إطار سياسة تصفية وسائل الإعلام وإحالة المئات على البطالة القسرية

- رفضا للوضع الإجتماعي الخانق بمؤسسة « سنيب لابراس » الناتج عن بداية تخلي الحكومة عن دعم الإعلام العمومي كخدمة عامة

وشدد البلاغ على أن ما يحدث لهده المؤسسات ليس إلا عينة عما يتهدد كل وسائل الإعلام في تونس نتيجة غياب أي سياسة عمومية لقطاع الإعلام في تونس وتعنت السلطة التنفيذية في فتح حوار شامل مع أصحاب المصلحة يضمن ديمومة وسائل الإعلام والحقوق المهنية للعاملين فيها وتوفير خدمة عامة لعموم الشعب التونسي، مما يجعل من قضية التصدي لمسار تصفية قطاع الإعلام قضية رأي عام تتطلب تجند كل القوى المجتمعية دون استثناء.

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