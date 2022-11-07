نقابة الصيدليات: العلاقة التعاقدية مع الكنام تنتهي يوم 31 ديسمبر 2022

أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أن العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتامين على المرض الكنام، تنتهي يوم 31 ديسمبر 2022.

وأشارت النقابة إلى أنها لم تتلق إلى حد اليوم، أية دعوة من الجهات المسؤولة، لتجديد الاتفاقية بما يضع الصيادلة والمواطنين في حالة من الضبابية. وشدد المكتب الوطني للنقابة على انفتاحه لإنطلاق المفاوضات من أجل صياغة اتفاقية جديدة تستجيب أكثر لمتطلبات « المرحلة ».

وكان الصندوق الوطني للتأمين على المرض قد اتفق مع النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بتاريخ 27 ديسمبر 2021 على تمديد الاتفاقية القطاعية بين الصندوق والصيدليات الخاصة لسنة.

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