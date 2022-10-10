نقابة الفلاحين تطالب بالترفيع في سعر الحليب عند الإنتاج إلى 1700 مليما

أكد رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين، أن مربي الأبقار يطالبون اليوم بالترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب عند الانتاج بـ1700 مليم، لحد أدنى.

واعتبر الضاوي أنّ اللجوء الى استيراد الحليب من الخارج بأسعار تضاعف ما يطالب به الفلاحون، هي مجرد حلول ترقيعية، متسائلا عن كيفية ايجاد الموارد لاستيرادها بهذه الاثمان، دون الترفيع لفائدة الفلاحين التونسيين.

وطالب الضاوي بضرورة مراجعة كلفة الانتاج وايجاد حلول جذرية لقطاع انتاج الالبان، معتبرا ما تم تسجيله من حجوزات للأبقار وإيقافات للتجار خلال الايام الاخيرة، لن تساهم في التوصل لحلول جذرية من المشاكل التي يعانيها القطاع.

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