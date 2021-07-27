نقابة الفنانين تُعلن مساندتها للإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس

عبرت نقابة الفنانين التونسيين في بيان لها، عن مساندتها للتحركات والمطالب الشعبية للتونسيين كافة و الذين نحن جزء منهم ، وللإجراءات « الاستثنائية » لتي اتخذها الرئيس قيس سعيد و التي جاءت لتترجم هذه المطالب التي طال انتظارها ولتصحيح اوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية اثرت في حياة المواطن البسيط واثرت سلبا على كل المهن الثقافية والفنية في البلاد.

كما دعت النقابة التونسيين إلى عدم الانسياق وراء الفتنة وخطابات التفرقة.

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