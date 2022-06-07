نقابة القضاة: التهديد بالاقتطاع من الأجور لن يُثنينا ولن يدفعنا للتنازل

أكد كاتب عام نقابة القضاة التونسيين يسري السلطاني في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الثلاثاء 7جوان 2022، أن التهديد بالاقتطاع من اجور القضاة وممارسة سياسة التجويع والترهيب لن يثنيهم ولن يدفعهم للتنازل، مشددا على رفض القضاة ان تكون السلطة القضائية تابعة للسلطة التنفيذية.

وقال السلطاني إن القضاة مستعدون لتقديم أكثر من أجورهم من اجل الحفاظ على سلطة مستقلة للمواطن، مشددا على أن الاقتطاع من الاجور لن يثني القضاة ولن يدفعهم للتنازل او ان تكون في تبعية للسلطة التنفيذية .

وابرز المتحدث بان المس من الامان المالي للقضاة لن يجعل منهم قضاة خاضعين، مؤكدا انهم ليسوا ضد الاصلاح انما مع اصلاح ضمن الاطر القانونية التي تكفل للقاضي عن الدفاع عن نفسه”.

واضاف السلطاني بأن القضاة لا يدافعون عن اشخاص تورطوا في الفساد وانما عن حق القضاة في قرينة البراءة وحق الدفاع عن النفس والمحاكمة العادلة.

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