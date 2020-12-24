نقابة القضاة تُعلن التوصل لاتفاق مع رئاسة الحكومة

أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّه تمّ التوصّل إلى اتفاق مع رئاسة الحكومة حول جملة المقترحات المقدّمة من قبل عدد من الهياكل القضائيّة.

وأشارت العمري إلى أنّه من المنتظر أن يتمّ اليوم إمضاء الإتفاق برئاسة الحكومة والإعلان عن بنوده ليعقد من بعد ذلك اجتماع لمختلف الهياكل المهنية والنظر في « مآل الإضراب ».

وكان القضاة قد انطلقوا في الإضراب منذ يوم 16 نوفمبر الماضي .

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