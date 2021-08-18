نقابة الكتبيين: تخفيض اختياري على أسعار الأدوات المدرسية

اخر تحديث : 18/08/2021

الأدوات المدرسية

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الأربعاء، عن قرارها بتخفيض اختياري على أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 05% باستثناء الكراس المدعم والكتاب المدرسي وذلك بداية من 25 أوت 2021 الى غاية 25 سبتمبر 2021.
وأرجعت الغرفة قرارها تفاعلا مع دعوة رئيس الجمهورية للتخفيض في الأسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس وبمناسبة العودة المدرسية.


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