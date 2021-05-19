نقابة المحاسبة العمومية: الأعوان سيقومون رغم الإضراب بإعداد أجور الموظفين

أكّد الكاتب العام للنقابة الأساسيّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، موهوب بوعروش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أنّ الأعوان سيقومون، رغم الإضراب عن العمل الذي دخلوا فيه لليوم الواحد والعشرين، بعمليّة إعداد أجور الموظفين.

وأكد بوعروش أن الأعوان سيُواصلون إضرابهم احتجاجا على التقليص من منحة الاستخلاص السنوية بنسبة تتراوح ما بين 15 و25 بالمائة، بالإضافة إلى المطالبة بإدراج اتفاق 5 زائد 5 المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بسلك الجباية والمحاسبة العمومية في الرائد الرسمي، متهما سلطة الإشراف بالتنصل من هذا الاتفاق، الذي كان « يفترض تفعيله منذ غرة ماي 2021. »

وكانت النقابة قد دعت في بيان لها يوم أمس الثلاثاء، منظوريها إلى الاكتفاء بصرف أجور مختلف شرائح الأجراء ومواصلة الإضراب الاحتجاجي المقرر سابقا إلى يوم 21 ماي 2021.

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