نقابة الموسيقيين المصرية تُلزم الفنان أحمد سعد بالاعتذار لسيّدات تونس

أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية برئاسة النقيب مصطفى كامل، بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد، بعد حفله الأخير في تونس ومشاجرته مع منظمة الحفل.

وألزمت النقابة الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارًا لسيدات تونس المحترمات، ردًا على ما قام به لفظيًا وجهًا لوجه لمنظمة الحفل بعبارة تتضمن «إسكتي أنتِ».

كما وجهت نقابة المهن الموسيقية رسالة عتاب لوم ولمنظمي حفل تونس لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة، بينها وبين الفنانين المصريين مسبقًا، وقبل إقامة أي حفلات فنية؛ حتى تكون النقابة على دراية تامة بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري حال حدوث مثل هذه المشكلات.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية بمصر على متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة.

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