نقلة إشراف شبيل بخطة قاضية من الرتبة الثالثة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية

أعلن مجلس القضاء العدلي مساء اليوم الاثنين، عن نتائج البت في مطالب التظلم من قرارات الترقية والنقل والتسمية بالخطط الوظيفية.

وقد تقررت نقلة زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل من قاضي رتبة ثالثة بمحكمة الاستئناف بصفاقس، إلى قاضي من الرتبة الثالثة بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

وكانت القاضية إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية قد اعترضت على الحركة القضائية الأخيرة والتي تم بموجبها نقلتها إلى محكمة الإستئناف في صفاقس.

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