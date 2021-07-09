نقل تونس: تغييرات في مواعيد خطوط ولايات تونس الكبرى

أعلنت شركة نقل تونس في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، عن ادخال تغييرات في مواعيد مختلف شبكات النقل (شبكة الحافلات والشبكة الحديدية) اثر اقرار حجر صحي شامل بولايات تونس الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع .

وأوضحت الشركة بأن خدمات النقل على مختلف الشبكات ستكون أثناء الفترة المذكورة على النحو التالي :

* شبكة الحافلات:

تمتد فترة الجولان على مدى كامل اليوم من السادسة صباحا إلى السادسة مساء بتواتر قدره ساعة بين السفرات وذلك على الخطوط التالية: 44 و 42 و116 و16 ث و6 ص و20 و18 ت و27 و38 ب و20 أ و32 و32 ب و65 و104 و23 و33 و23 H و22 و24 و25 و26 و26 أ و3710 و74 .

*الشبكة الحديدية:

تمتد فترة الجولان من الخامسة والربع صباحا إلى غاية السادسة مساء بتواتر قدره ساعة بين سفرات كل خطوط المترو وخط تونس- حلق الوادي- المرسى.

وذكّرت الشركة بضرورة الاستظهار بتراخيص تنقل بالنسبة للمتوجهين من وإلى المناطق المذكورة مؤكدة على وجوب حمل الكمامة قبل الولوج إلى فضاءات النقل وعند امتطاء العربات.

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