نقل تونس: نقطة بيع جديدة لفائدة طلبة المركّب الجامعي بمنوبة



أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها ستنطلق بداية من يوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، في استغلال نقطة بيع جديدة لاشتراكات النقل المدرسية والجامعية بالمركب الجامعي بمنوبة لفائدة طلبة هذا المركّب. ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع جامعة منوبة و في إطار العمل على تقريب الخدمات للحرفاء.

وسيكون العمل بنقطة البيع الجديدة ، التي تمّ تركيزها بالمدرسة العليا للتجارة وتحديدا بالطابق السفلي (القاعة رقم 4) بالمدخل الرئيسي للطلبة، على النحو الآتي :

* من الاثنين إلى الجمعة : من الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال دون انقطاع

* يوم السبت : من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا دون انقطاع

وللتذكير فقد انطلقت شركة النقل بتونس منذ يوم الاثنين 30 أوت 2022 في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2022/2023 عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وذلك بالإضافة إلى الوكالات التجارية الآتية التابعة للشركة :

- الوكالة التجارية بحي الخضراء المحاذية لمحطة المترو.

- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6

- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة

- الوكالة التجارية « المرسى الشاطئ »

- الوكالة التجارية بمحطة الترابط « خير الدين » بمنوبة

كلمات البحث :طلبة;مركب جامعي;نقل تونس