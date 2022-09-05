نقل تونس: نقطة بيع جديدة لفائدة طلبة المركّب الجامعي بمنوبة

أعلنت شركة النقل بتونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنها ستنطلق بداية من يوم غدٍ الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، في استغلال نقطة بيع جديدة لاشتراكات النقل المدرسية والجامعية بالمركب الجامعي بمنوبة لفائدة طلبة هذا المركّب. ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع جامعة منوبة و في إطار العمل على تقريب الخدمات للحرفاء.
وسيكون العمل بنقطة البيع الجديدة ، التي تمّ تركيزها بالمدرسة العليا للتجارة وتحديدا بالطابق السفلي (القاعة رقم 4) بالمدخل الرئيسي للطلبة، على النحو الآتي :
* من الاثنين إلى الجمعة : من الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال دون انقطاع
* يوم السبت : من الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا دون انقطاع
وللتذكير فقد انطلقت شركة النقل بتونس منذ يوم الاثنين 30 أوت 2022 في بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2022/2023 عبر 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وذلك بالإضافة إلى الوكالات التجارية الآتية التابعة للشركة :
- الوكالة التجارية بحي الخضراء المحاذية لمحطة المترو.
- الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6
- الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط » سليمان كاهية » بمنوبة
- الوكالة التجارية « المرسى الشاطئ »
- الوكالة التجارية بمحطة الترابط « خير الدين » بمنوبة
كلمات البحث :طلبة;مركب جامعي;نقل تونس
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