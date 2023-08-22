نقل عصام الشابي إلى مستشفى المنجي سليم



تم اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، نقل السياسي عصام الشابي الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة إلى مستشفى المنجي سليم بالعاصمة وذلك بعد تعرّضه إلى إصابة على مستوى الظهر أثناء نقله من سجن المرناقية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حسب ما أكدته المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين إسلام حمزة في تصريح لإذاعة شمس اف ام .

وقالت المتحدثة إن عصام الشابي نُقِل عبر سيارة إسعاف ويخضع حاليا للفحوصات اللازمة، وتحدثت عن ما اعتبرته إصرارا كبيرا من السلطة على التنكيل بالموقوفين في القضية وجددت التأكيد أن الملف فارغ. وتابعت أنه تم تجاوز مرحلة التنكيل ليتم تعذيب الموقوفين، منتقدة ظروف نقل الموقوفين. وبخصوص قرار تمديد الإحتفاظ بالموقوفين 4 أشهر، أوضحت إسلام حمزة أن التمديد يفتقد لأي تعليل ولا سبب له.

وذكرت المحامية بأن الإحتفاظ يكون لمدة 6 أشهر فقط وأنه استثنائيا يمكن التمديد لكن بتقديم قرائن مُعللة.

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