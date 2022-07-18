نقل مجموعة من المودعين بسجن المرناقية إلى سجني اوذنة وصواف للحد من الاكتظاظ

تولت الهيئة العامة للسجون والإصلاح يوم الأحد 17 جويلية 2022، نقل مجموعة من المساجين من سجن المرناقية إلى سجني أوذنة وصواف بهدف الحد من الاكتظاظ، وذلك تحت إشراف عدد من اعضاء ديوان وزيرة العدل ورئيس الهيئة العامة للسجون والاصلاح بالنيابة وعدد من سامي اطاراتها.

هذا وأكدت وزارة العدل أنها سوف تعتمد هذا التمشي في قادم الأيام لتخفيف العبء على بعض الوحدات السجنية التي تشهد اكتظاظا، فضلا عن حزمة من الإجراءات العاجلة التي من شأنها أن تحد من الاكتظاظ وتمكن الأعوان من العمل في ظروف طيبة، علاوة على تحسين ظروف الإيداع.

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