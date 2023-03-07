نقل محمد بن سالم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس

أعلن المحامي سمير ديلو في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الثلاثاء 7مارس 2023، نقل محمد بن سالم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس بعد أن تعكرت حالته الصحية وهو في الطريق إلى قابس حيث كان من المفترض أن يعرض على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قابس.

من جهتها، أعلنت عائلة وزير الفلاحة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة محمد بن سالم الموقوف قرب مدينة مدنين منذ يوم 3 مارس 2023، أنها لم تتمكن ولا محاموه من رؤيته منذ ذلك التاريخ، وأنه بعد نقله من قابس إلى تونس العاصمة تعرض إلى أزمة قلبية استدعت إيواؤه مستشفى شارل-نيكول لتلقي العلاج.

وأكد البلاغ بأنه تم هذا الصباح من المحامين انه قد تم نقله في سيارة إسعاف باتجاه قابس للتحقيق.

واستنكرت العائلة ما اعتبرته استهدافا ظالما وهرسلة بالتحقيق مع محمد بن سالم وهو في حالة صحية حرجة وغير مستقرة تفتقد إلى أبسط شروط المعاملة الإنسانية، محملة النيابة العمومية وقاضي التحقيق المسؤولية الكاملة عن احتمال تدهور حالته الصحية خاصة وأنه في سن السبعين ويشكو من عدة أمراض خطيرة.

وأكد البلاغ أن التحقيق مع بن سالم في هذه الحالة بعد يومين من التعرض لأزمة قلبية قد يعرض حياته للخطر.

وطالبت العائلة بإطلاق سراحه فورًا لتلقي العلاج اللازم دون ضغط أمني أو قضائي عليه وعلى الإطار الطبي الذي يعالجه وتأجيل التحقيق معه عندما يتماثل للشفاء.

وطالبت العائلة السلطات بتمكين محاميه وعائلته من زيارته للاطمئنان على صحته.

كما دعا البلاغ جبهة الخلاص الوطني وكل الجمعيات والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية إلى التحرك في هذا الملف لضمان المعاملة الانسانية والقانونية لمحمد بن سالم بما يتماشى مع سنه وظروفه الصحية لتفادي أي مكروه قد يصيبه ويعرض حياته للخطر.

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