نقل محمد فريخة إلى العناية المركزة

أعلنت عائلة رجل الأعمال محمد فريخة أنه قد تعرض الى اضطرابات صحية حادة استوجبت نقله الى العناية المركزة، مؤكدة أنها تجهل وضعه الصحي.

وأضافت العائلة في بلاغ نشرته عبر الصفحة الرسمية لمحمد فربخة : « خيرت العائلة التردد في نشر الخبر واليوم ننشره بعد ان اذيع في وسائل الاعلام. ترددت العائلة اولا لأننا لا نستجدي عطف وتعاطف اجد نستجدي فقط الاخلاق والقضاء العادل، وثانيا حتى لا نفسح المجال لحاقدي القلوب الذين لا تمنعهم اخلاقهم من السخرية من اوضاع الاخرين والتفكه بها في ومن غابت فيه الاخلاق ».

وتابع البلاغ: « المهندس محمد فريخة كان طوال السنوات الاخيرة يبذل جهودا كبير ويرهق في العمل على مشاريع لتونس بعضها لم تتمكن دول من تنفيذها، ورغم نصح الاطباء له بالراحة كان يقول دائما ان العمر قصير وانه لا يريد ان يدخر يوما في حياته لا يقوم به بفعل ايجابي ويبني شيء لتونس والاجيال القادمة ».

كما عبرت العائلة عن ثقتها في براءة محمد فريخة « الذي كرس حياته للعلم والعمل وشرف تونس في اكبر المحافل الدولية ».

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