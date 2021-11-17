نقل مهدي بن غربية من سجن المسعدين الى قسم الاستعجالي بمسشفى فرحات حشاد

تمّ اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، نقل النائب المجمدة عضويته ورجل الأعمال والوزير الأسبق مهدي بن غربية، المودع في سجن المسعدين من أجل تهمة فساد إداري ومالي صلب شركتي شحن و استشارات على ملكه، إلى قسم الاستعجالي بمستشفى فرحات حشاد، بعد تعكر حالته الصحية لانخفاض نسبة السكر لديه.
وللتذكير فقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 مساء الاربعاء 20 اكتوبر 2021، بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال والوزير الأسبق والنائب المجمدة عضويته مهدي بن غربية.
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