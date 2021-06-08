نقل نبيل القروي للمستشفى بعد تعكر حالته الصحية

نُقل في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء 7 و 8 جوان 2021، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي إلى إحدى المستشفيات العمومية بعد تعكر حالته الصحية.

ويخضع القروي إلى الرعاية الطبية ومن المنتظر أن يقوم الطاقم الطبي بمعاينة دقيقة لحالته الصحية صباح اليوم .

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد قرر يوم الاثنين 7 جوان الجاري التمديد في ايقاف نبيل القروي تحفظيا وهو ما رفضه ورفض إمضاء القرار القاضي بذلك ودخل في اعتصام مفتوح بمكتب التحقيق بالقطب القضائي والمالي.

وللتذكير فقد دخل القروي في إضراب جوع منذ يوم السبت المنقضي احتجاجا على تواصل ايقافه .

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