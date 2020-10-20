نقيب الصحفيين: مقترح تنقيح المرسوم 116 غير دستوري وخطير

أكد نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي في تصريح له خلال الوقفة الاحتجاجية للصحفيين بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، أنّ مقترح تنقيح المرسوم 116 غير دستوري وخطير ومن شأنه أن يُشرع الفوضى في قطاع الإعلام، مشيرا إلى أن الإئتلاف الحكومي لا يشرع وفقا لمصلحة البلاد بل وفقا لمصلحة التحالف الحكومي، مشددا على أن رئيس الحكومة متواطئ معهم.

وقال الجلاصي إن المبادرة تُهدد المشهد الإعلامي ولا علاقة لها بمصلحة الإعلام وتخدم فقط مصلحة القنوات الخارجة عن القانون.

وشدد نقيب الصحفيين على أن النضالات ستتواصل من أجل إسقاط مشروع تنقيح المرسوم 116، مؤكدا أن الإضراب العام مطروح وأن الصحفيين سيقومون بكل أشكال النضال لإسقاط هذا التنقيح.

وأكد نقيب الصحفيين بأنهم سيُواصلون البقاء بمجلس النواب في اتصال مباشر مع النواب إلى حين انطلاق عملية التصويت على المقترح إن تمّ ذلك وعلى ضوء ذلك سيجتمع الصحفيون بالبرلمان لإقرار الخطوات التصعيدية القادمة، مشيرا إلى أن كل الامكانيات متواصلة إلى حين التصدي إلى هذا التنقيح.

وينص التنقيح الجديد على :

-تغيير طريقة التصويت على عضوية الهايكا بمجلس نواب الشعب من أغلبية معززة (2/3) إلى أغلبية بسيطة (1/2)

-الاكتفاء بمجرد إعلام من أجل تركيز مؤسسة تلفزية .

-تحرير الاستثمار في القنوات التلفزية ما من شأنه أن يسمح بدخول الاستثمار الأجنبي في تونس ودخول رؤس الأموال كفاعل اقتصادي.

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