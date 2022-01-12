نقيب الصحفيين يدعو إلى تكثيف اتصال الحكومة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي ونائبته أميرة محمد، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي.

وأكدت رئيسة الحكومة على انفتاح الحكومة على وسائل الاعلام وحرصها على تسهيل عملها وتقديم المعلومات اللازمة للصحفيين ايماننا بدور الاعلام الأساسي في تبليغ مشاغل المواطنين وإرساء حرية التعبير كمبدأ أساسي في المسار الديمقراطي.

وأكد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح صحفي أن اللقاء مثل مناسبة للتداول والنقاش في كل القضايا المتعلقة بقطاع الاعلام في تونس، كما تم خلاله طرح عديد المواضيع التي تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الاعلام ودعم حقوق الصحفيين من خلال التعهد بتسوية وضعية عدد من العاملين في الاعلام العمومي والاتفاق على استئناف المفاوضات في كل الملفات المتعلقة بقطاع الاعلام.

ودعا رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى تكثيف اتصال الحكومة خاصة في هذا الظرف الذي تعيشه بلادنا واطلاع المواطنين على القضايا الراهنة.

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