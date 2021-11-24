إنهاء مهام سفراء وقناصل ومفوّضين

أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، أوامر رئاسية مؤرخة في 22 نوفمبر 2021 وتقضي بإنهاء مهام سفراء وقناصل ومفوّضين.

وفيما يلي قائمة السفراء والفناصل والمفوضين الذين تم إنهاء تكليفهم:

-إنهاء تكليف حنان التاجوري، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببرلين ابتداء من 8 أكتوبر 2021 .

-إنهاء تكليف نرجس الدريدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببريتوريا ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف محمد فيصل بن مصطفى، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأنقرة ابتداء من 31 أوت 2021.

-إنهاء تكليف ضياء خالد، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببكين ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف سامي السعيدي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالدوحة ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف خميس المستيري، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباماكو ابتداء من 31 أوت 2021.

-إنهاء تكليف محمد كحلون، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بواقادوقو ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف جلال الطرابلسي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبوجا ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف محمد نوفل العبيدي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بأبيدجان ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف الصغير الفطناسي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بفرصوفيا ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف شكري السبري، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بروما ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف جلال بن بلقاسم، مستشار الشؤون الخارجية، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببلارمو ابتداء من 31 أوت 2021.

-إنهاء تكليف لمياء القدادي حرم السيالة، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بمونتريال ابتداء من 31 أوت .2021

-إنهاء تكليف سامي محمد بن سيك سالم، بمهام قنصل عام للجمهورية التونسية بليون ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف راضية آمال بن صالح، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية ببروكسال ابتداء من 31 أوت 2021 .

-إنهاء تكليف سمية الزرعي حرم الشعباني، وزير مفوض، بمهام قنصل للجمهورية التونسية بقرونوبل ابتداء من 31 أوت 2021.

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