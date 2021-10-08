نهاية الأسبوع: الحرارة تواصل الانخفاض مع غيث نافع بهذه الجهات

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في شريط فيديو نُشر صباح اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستتواصل في الانخفاض خلال نهاية الأسبوع الجاري مع اضطرابات جوية ستكون بامتداد جغرافي أشمل مما سُجل يوم أمس.

وأشار الغنوشي إلى وجود توقعات بنزول الغيث النافع ويكون تركيز الأمطار أكثر في مناطق الشمال، لكنها ستشمل أيضا الوسط وأجزاء من الجنوب الشرقي، وسيكون تركيز السحب الرعدية أكثر في المناطق الساحلية الشمالية وخصوصا أقصى الشمال على غرار بنزرت وبعض المعتمديات من تونس العاصمة وجهة الوطن القبلي وطبرقة من ولاية جندوبة ونفزة من ولاية باجة.

وتوقع الغنوشي أن تكون كميات الأمطار ضعيفة إلى متوسطة .

وبين المهندس بمعهد الرصد الجوي بأنه سُجل اليوم تقلص في فاعلية الرياح بشكل نسبي لتتراجع سرعتها إلى مستوى 50 و40 كلم/س في السواحل الشمالية وخليج الحمامات وجهة الساحل، ويكون البحر شديد الاضطراب ومضطربا بخليج الحمامات وجهة الساحل ومتموجا إلى قليل الاضطراب في خليج قابس.

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