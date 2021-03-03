نواب التونسيين بالخارج يُطالبون بإلغاء الحجر الصحي الإجباري

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الاربعاء 03 مارس 2021، بمجموعة من النواب عن التونسيين بالخارج.

وثمن رئيس الحكومة بهذه المناسبة الدور الهام الذي يقوم به النواب عن التونسيين بالخارج لايصال صوت الجالية التونسية بالخارج، مؤكدا ان مقاربة الحكومة تقوم على جعل الجالية التونسية بالخارج مشاركة في التنمية وبناء تونس.

من جهتهم، تقدم النواب عن التونسيين بالخارج بمطلب إلغاء إجراء الحجر الصحي الإجباري بالفنادق على التونسيين العائدين من الخارج، معتبرين ان رئيس الحكومة تفاعل مع هذا الطلب واعدا اياهم بالعمل على مراجعة هذا القرار بعد التشاور مع اللجنة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء الى ضرورة الاستعداد الجيد لعودة التونسيين بالخارج ومراجعة اسعار التذاكر التي عرفت ارتفاعا مشطا بسبب جائحة كوفيد-19، هذا اضافة الى المشاكل التي تعترض الطلبة التونسيين في الخارج.

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