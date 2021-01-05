نواب كتلة قلب تونس يحملون الشارة البيضاء

قرر نواب كتلة قلب تونس اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح و إتمام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حمل الشارة البيضاء تعبيرا عن مساندتهم لرئيس الحزب نبيل القروي وللمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأكد رئيس الكتلة أسامة الخليفي أنّ أعضاء الكتلة وأعضاء الحزب سيُواصلون عقد لقاءات بمختلف المنظمات الوطنية لعرض ما اعتبرها إخلالات ومغالطات تضمنها تقرير الخبراء المتعلّق بملف قضية القروي.

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