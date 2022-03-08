نور الدين البحيري يعود إلى منزله بعد رفع الإقامة الجبرية عنه

غادر منتصف ليلة أمس الاثنين 7 مارس 2022، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت بعد رفع قرار الإقامة الجبرية عنه.

وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء الاثنين، أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام،

وتبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية.

وأكدت الداخلية أن الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية.

وبينت الداخلية بأنه تم تكليف والي بنزرت ووالي منوبة بإتمام موجبات تنفيذ قراري إنهاء مفعول الإقامة الجبرية كل بحسب مرجع نظره.

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