نور الدين الريّ يتسلّم مهامه على رأس وزارة الخارجية

انتظم اليوم الجمعة 28 فيفري 2020، بمقر وزارة الشؤون الخارجية حفل استقبال تولى خلاله نور الدين الريّ وزير الشؤون الخارجية وسلمى النيفر كاتبة الدولة للشؤون الخارجية تسلم مهامهما بحضور كاتب الدولة للشؤون الخارجية المنتهية مهامه صبري باش طبجي وكافة إطارات وأعوان وزارة الشؤون الخارجية.

وألقى وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة كلمة توجه فيها بالشكر لإطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية على ما يبذلونه من جهود في سبيل الدفاع عن مصالح تونس في الخارج وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة ودعم حضورها وإشعاعها في التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأعرب نور الدين الريّ عن خالص شكره للثقة التي منحها إيّاه رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا حرصه وحرص كافة أبناء وبنات الوزارة على مضاعفة الجهود من أجل إعلاء مصلحة تونس والذود عن مكانتها والدفاع عن مصالح جاليتها في الخارج والحفاظ على رصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به بلادنا على الصعيد الدولي.

وأكد وزير الشؤون الخارجية عزمه على وضع برنامج إصلاحي تدريجي لهياكل وآليات عمل وزارة الشؤون الخارجية يقوم على تقييم مردودية ونجاعة العمل الدبلوماسي في الإدارة المركزية وبالخارج ووضع مقاييس موضوعية وشفافة في ما يتعلق بالتعيينات بالخطط الوظيفية والمسارات المهنية وحسن التصرف الإداري والمالي.

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