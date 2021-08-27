نوفل سعيد: لا تأثير لقرابتي بالرئيس على طبيعة الأفكار التي أعبٍر عنها

أكد نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية في بيان نشره على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء الخميس، أنه لا تأثير لقرابته بالرئيس قيس سعيد على طبيعة الأفكار التي يُعبٍر عنها، مشددا على أنه مقتنع بعمق و بوجاهة الأفكار التي يدافع عنها الرئيس وبأهمية الخطوات الوطنية التي قطعها من أجل انقاذ البلاد من الأوضاع التي آلت اليها مثلي في ذلك مثل ملايين التونسيين .

وأشار الرئيس إلى أنه من حقه أن تُحترم مواقفه وأفكاره بصفتها تلك مثلما أنّه يفرض على نفسه احترام المواقف و الأفكار التي تخالفه طالما يتم التعبير عنها في اطار احترام الأخلاق و أدبيات الحوار الهادئ و العقلاني و الرصين.

كما شدد الرئيس على رفضه التوظيف المقصود للأفكار التي يُعبّر عنها و التلاعب المتعمد بها من أجل استعمالها ، دون حتى ان تكلّف مؤونة فهمها، و ذلك للتضليل و لتصفية حسابات سياسية مع أي جهة كانت.

كما كتب الرئيس « لا أقبل أن أكون قنطرة عبور لأي جهة كانت لتصفية حساباتها السياسية كما لا أقبل أن يقع استعمالي بضاعة لتأثيث أصول تجارية سياسية نافقة. »

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