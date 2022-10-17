نوفل عميرة: توزيع تدريجي للقاح النزلة الموسمية انطلاقا من اليوم

أعلن الكاتب العام للنقابة العامة للصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أنه تم استيراد حوالي 300 ألف جرعة من لقاح النزلة الموسمية سيقع توزيع 200 ألف جرعة منها لفائدة القطاع الخاص مقابل 100 ألف جرعة للقطاع العام .

وأضاف عميرة بأنه سيتم بصفة تدريجية انطلاقا من اليوم، توزيع لقاء النزلة الموسمية وعلى امتداد يومين بسعر يناهز 46 دينارا.

وقال عميرة إنه الحقنة حافظت على تعزيز تركيبتها بمكونات جديدة من شأنها أن تحمي من جميع المتحورات الفيروسية للنزلة الموسمية.

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