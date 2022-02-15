نويلي كوسترا: نحن في حاجة لمساعدة تونس لتنظيم القمة العالمية للأسرة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 بقصر قرطاج، ديزي نويلي كوسترا، رئيسة المنظمة العالمية للأسرة.

وخُصّص اللقاء للتباحث بشأن علاقات التعاون القائمة بين الجمهورية التونسية والمنظمة العالمية للأسرة، فضلا عن التطرق إلى الفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لفائدة الأسرة في تونس لا سيما في مجالات التعليم والتربية والثقافة.

وبينت ديزي نويلي كوسترا بأن المنظمة تُريد استغلال التكنولوجيا والفرض التي ستُقدمها لها تونس لتنظيم القمة العالمية للأسرة في أفضل الظروف.

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