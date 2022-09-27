نيويورك: الجرندي ووزير خارجية أوروغواي يوقعان عددا من الإتفاقيات الثنائية

وقّع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي ووزير خارجية الأوروغواي، فرانسيسكو بوستيلو يوقعان على عدد من الإتفاقيات الثنائية.

وقّع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مع وزير الشؤون الخارجية الأوروغواي، فرانسيسكو بوستيلو على عدد من الإتفاقات الثنائية خلال اللقاء الثنائي الذي جمعهما يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 بنيويورك بمناسبة مشاركتهما في الجزء رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشملت هذه الإتفاقيات إرساء مشاورات سياسية دورية بين البلدين وإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التاشيرة وكذلك مذكرة تفاهم حول التعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية ومعهد أرتيغاس للخدمات الخارجية.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتغيّرات المتسارعة التي يشهدها العالم حاليا وما تطرحه من تحدّيات جسيمة، حيث اكدا استعدادهما لتعزيز التشاور ودفع علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف.

واتفق الوزيران بهذه المناسبة على عقد إجتماع في إطار تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، حيث وجّه السيّد عثمان الجرندي الدعوة لوزير خارجية الأوروغواي لزيارة تونس خلال الفترة المقبلة.

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