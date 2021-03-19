نُشرت بالرائد الرسمي: قائمة تضُمّ 129 شهيدا و634 مصابا للثورة

ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 19 مارس 2021، قرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها يتعلق بنشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها .

وضمت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، 129 شهيدا، فيما ضمت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.

وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي قد تسلم يوم الثلاثاء 16 مارس 2021، بقصر الحكومة بالقصبة، نسخة من القائمة الإسمية لشهداء ومصابي الثورة من رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة.

وكان رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة قد أكد أن نشر هذه القائمة يعد حدثا هاما وذو رمزية كبيرة خاصة مع تزامنه مع الاحتفال بعيد الاستقلال، كما أنه اعتراف رسمي من الدولة بحقوق شهداء الثورة ومصابيها .

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