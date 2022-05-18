نُقل واستقالات وإقالات لعشرات المعتمدين

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده ليوم 17 ماي 2022، قرارات نُقل وإقالات واستقالات لعشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية.

النُقل:

وقد تمّ بمقتضى قرارات من وزير الداخلية مؤرخة في 11 ماي 2022 :

- نقل طارق الطاهر معتمد بمركز ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 فيفري

-نقل هشام بوزيان معتمد زانوش ولاية قفصة بمثل خطته إلـى معتمدية الروحية ولاية سليانة ابتداء من 11 فيفري .2022

-نقل وليد السعداني معتمد طبرقة ولاية جندوبة بمثل خطته إلـى معتمدية المرســى ولاية تونس ابتداء من 18 فيفري .2022

-نقل خليل عكروتـي معتمد بورويس ولاية سليانة بمثل خطته إلـى معتمدية صفاقس المدينة ولاية صفاقس ابتداء من 16 مارس 2022 .

استقالات:

-قبول استقالة زياد الميساوي من مهام معتمد بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 2 فيفري 2022 .

-قبول استقالة منيـر بنمحفوظ من مهام معتمد بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان ابتداء من 4 مارس 2022.

-قبول استقالة أحمد فقيـري من مهام معتمد بمعتمدية منـزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 22 مارس 2022 .

إقالات:

*فخر الدين المهـداوي معتمد فرنانة ولاية جندوبة

* الجيلانـي بالسودة معتمد الروحية ولاية سليانة

* أحمد قاسمــي معتمد المرسـى ولاية تونس.

* الدين مفتاحـي معتمد جندوبة ولاية جندوبة.

*هيكل هرمـي معتمد تبرسق ولاية باجة.

*سعيد ماجــري معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.

*عماد سليــم معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل

*محمد شوقـي الباهوري معتمد رواد ولاية أريانة.

*منتصر المحجــوب معتمد أريانة المدينة ولاية أريانة.

*مكـرم عونــــي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة

* قيس قصوري بمهام معتمد بمعتمدية كسرى ولاية سليانة

* نزار عامري معتمد منوبة ولاية منوبة.

*ياسين ترول معتمد غزالة ولاية بنزرت.

*غسان البواب معتمد العالية ولاية بنزرت

*ماهر العلوي معتمد الزهراء ولاية بن عروس

*عفيف الزوينخ معتمد فوشانة ولاية بن عروس.

*رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية ولاية سليانة.

*محرز الزايري معتمد سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.

*أيمن اخذيري معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.

*فوزي الحاج خليفة معتمد بنبلة ولاية المنستير.

*ماهر مومنـي معتمد قلعة الأندلس ولاية أريانة.

* رضا السبوعـي معتمد مرناق ولاية بن عروس

*صلاح الدين العويتـي معتمد برقو ولاية سليانة.

*أحمد نجاحـي معتمد بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس

*فتحــي الحكيمـــي معتمد حلق الوادي ولاية تونس

*إسكندر الرمضانـي معتمد بمركز ولاية صفاقس

*صفوان سقيـر معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس

* منـى طرخانـي معتمدة بمركز ولاية بن عروس

* سامية سهلول معتمدة بمركز ولاية بن عروس

* عنتـر سمعلـي معتمد العروسة ولاية سليانة

* حاتم النحالـي معتمد صفاقس المدينة ولاية صفاقس

* إبراهيم غرسلاوي معتمد عقارب ولاية صفاقس

* عادل الطاهر معتمد ساقية الزيت ولاية صفاقس

*حنان بكار معتمدة بمركز ولاية سوسة

*مصطفى بنعاسي معتمد سيدي ثابت ولاية أريانة

*سليم بلحاج صالح معتمد المرناقية ولاية منوبة

*أيمـن ورغــــي معتمد وادي الليل ولاية منوبة

*أحمد غــزي معتمد الكريب ولاية سليانة

*سامـي السقـا معتمد العيون ولاية القصرين

*شكري الأسود معتمد مجاز الباب ولاية باجة

*سفيان التركـي معتمد جدليان ولاية القصرين.

*حسام ابن الصغير معتمد قرطاج ولاية تونس.

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