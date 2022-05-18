نُقل واستقالات وإقالات لعشرات المعتمدين

صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده ليوم 17 ماي 2022، قرارات نُقل وإقالات واستقالات لعشرات المعتمدين من قبل وزير الداخلية.
النُقل:
وقد تمّ بمقتضى قرارات من وزير الداخلية مؤرخة في 11 ماي 2022 :
- نقل طارق الطاهر معتمد بمركز ولاية قفصة بمثل خطته إلى معتمدية أولاد حفوز ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 9 فيفري
-نقل هشام بوزيان معتمد زانوش ولاية قفصة بمثل خطته إلـى معتمدية الروحية ولاية سليانة ابتداء من 11 فيفري .2022
-نقل وليد السعداني معتمد طبرقة ولاية جندوبة بمثل خطته إلـى معتمدية المرســى ولاية تونس ابتداء من 18 فيفري .2022
-نقل خليل عكروتـي معتمد بورويس ولاية سليانة بمثل خطته إلـى معتمدية صفاقس المدينة ولاية صفاقس ابتداء من 16 مارس 2022 .
استقالات:
-قبول استقالة زياد الميساوي من مهام معتمد بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان ابتداء من 2 فيفري 2022 .
-قبول استقالة منيـر بنمحفوظ من مهام معتمد بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان ابتداء من 4 مارس 2022.
-قبول استقالة أحمد فقيـري من مهام معتمد بمعتمدية منـزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد ابتداء من 22 مارس 2022 .
إقالات:
*فخر الدين المهـداوي معتمد فرنانة ولاية جندوبة
* الجيلانـي بالسودة معتمد الروحية ولاية سليانة
* أحمد قاسمــي معتمد المرسـى ولاية تونس.
* الدين مفتاحـي معتمد جندوبة ولاية جندوبة.
*هيكل هرمـي معتمد تبرسق ولاية باجة.
*سعيد ماجــري معتمد حمام سوسة ولاية سوسة.
*عماد سليــم معتمد دار شعبان الفهري ولاية نابل
*محمد شوقـي الباهوري معتمد رواد ولاية أريانة.
*منتصر المحجــوب معتمد أريانة المدينة ولاية أريانة.
*مكـرم عونــــي معتمد سليانة الجنوبية ولاية سليانة
* قيس قصوري بمهام معتمد بمعتمدية كسرى ولاية سليانة
* نزار عامري معتمد منوبة ولاية منوبة.
*ياسين ترول معتمد غزالة ولاية بنزرت.
*غسان البواب معتمد العالية ولاية بنزرت
*ماهر العلوي معتمد الزهراء ولاية بن عروس
*عفيف الزوينخ معتمد فوشانة ولاية بن عروس.
*رفقة الماجري معتمدة سليانة الشمالية ولاية سليانة.
*محرز الزايري معتمد سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
*أيمن اخذيري معتمد سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
*فوزي الحاج خليفة معتمد بنبلة ولاية المنستير.
*ماهر مومنـي معتمد قلعة الأندلس ولاية أريانة.
* رضا السبوعـي معتمد مرناق ولاية بن عروس
*صلاح الدين العويتـي معتمد برقو ولاية سليانة.
*أحمد نجاحـي معتمد بئر علي بن خليفة ولاية صفاقس
*فتحــي الحكيمـــي معتمد حلق الوادي ولاية تونس
*إسكندر الرمضانـي معتمد بمركز ولاية صفاقس
*صفوان سقيـر معتمد منزل شاكر ولاية صفاقس
* منـى طرخانـي معتمدة بمركز ولاية بن عروس
* سامية سهلول معتمدة بمركز ولاية بن عروس
* عنتـر سمعلـي معتمد العروسة ولاية سليانة
* حاتم النحالـي معتمد صفاقس المدينة ولاية صفاقس
* إبراهيم غرسلاوي معتمد عقارب ولاية صفاقس
* عادل الطاهر معتمد ساقية الزيت ولاية صفاقس
*حنان بكار معتمدة بمركز ولاية سوسة
*مصطفى بنعاسي معتمد سيدي ثابت ولاية أريانة
*سليم بلحاج صالح معتمد المرناقية ولاية منوبة
*أيمـن ورغــــي معتمد وادي الليل ولاية منوبة
*أحمد غــزي معتمد الكريب ولاية سليانة
*سامـي السقـا معتمد العيون ولاية القصرين
*شكري الأسود معتمد مجاز الباب ولاية باجة
*سفيان التركـي معتمد جدليان ولاية القصرين.
*حسام ابن الصغير معتمد قرطاج ولاية تونس.
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