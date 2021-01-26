هاجر البوهلالي تخلف النائب الفقيد مبروك الخشناوي

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وفاة النائب مبروك الخشناوي بفيروس كورونا توفي صباح اليوم الخميس 7 جانفي 2021، النائب بمجلس الشعب عن كتلة قلب تونس مبروك الخشن ...

النائبة الجديدة هاجر التريكي تؤدّي اليمين بالبرلمان تولّت "هاجر التريكي" خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، أداء الي ...

تهديدات تطال النائب «علي بنور» وعائلته كشفت النائب في مجلس نواب الشعب المستقيلة من حزب آفاق تونس "هاجر بالشيخ أحمد" في تدوينة على ...

استقالة النائب "مبروك الحريزي" من حركة وفاء أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة وفاء "مبروك الحريزي" في بيان نشره على صفحته ال ...