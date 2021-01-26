هاجر البوهلالي تخلف النائب الفقيد مبروك الخشناوي

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للوزراء المقترحين في إطار التحوير الوزاري اليوم الثلاثاء، عن تعيين هاجر البوهلالي خلفا للنائب الفقيد مبروك الخشناوي وذلك وفقا للفصل 24 من النظام الداخلي للبرلمان.
وقد أدت النائب اليمين الدستورية خلال الجلسة.
وللتذكير فقد توفي يوم الخميس 7 جانفي 2021، النائب بمجلس الشعب عن كتلة قلب تونس مبروك الخشناوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
كلمات البحث :مبروك الخشناوي;هاجر البوهلالي
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.