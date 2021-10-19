هاجر بوهلالي للرئيس: أطلب تمتيعي بحق الصحة الدستوري لأستكمل علاجي من السرطان

وجّهت النائب المجمدة بمجلس الشعب عن حزب قلب تونس هاجر بوهلالي اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الجمهورية تُطالبه فيها بتمتيعها بحق الصحة الدستوري بعد رفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكينها من جرعة علاج مرض السرطان بسبب إيقاف جرايتها.

وأكدت بوهلالي أنها كانت تعمل إطارا طيلة 25 سنة ومكفولة اجتماعيا ولا تملك أي دخل آخر غير أجرها ولم تستأنف إلى اليوم عملها في وظيفتها نظرا لعدم حل البرلمان رسميا.

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