هاشمي الوزير: 50 ألف جرعة من لقاح فايزر – بيونتك تصل تونس أواخر فيفري

أعلن عضو اللجنة العلمية لمحابهة فيروس كورونا هاشمي الوزير خلال ندوة صحفية اليوم السبت، أن تونس ستتحصل على حوالي 50 ألف جرعة كدفعة اولى من لقاح فايزر – بيونتك في اطار برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الوزير إن « هذه الدفعة من المتوقع أن تصل إلى تونس في أواخر شهر فيفري ».

وأشار عضو اللجنة العلمية إلى أنه في إطار هذا البرنامج ستتحصل تونس على نحو 4 ملايين جرعة من اللقاح على دفعات بداية من شهر مارس، كما تم الاتفاق مع مخابر فايزر على توفير نحو 2 ملايين جرعة في أواخر شهر فيفري أو بداية شهر مارس.

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