هبة أردنيّة لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية

تسلّمت وزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، من الجانب الأردني 2500 علبة لدواء « كلوروكين » لاستعماله في العلاج المبكّر للمرض المستجد (فيروس الكورونا) بحضور سفير المملكة الأردنيّة الهاشميّة بتونس ماهر الطراونة ومدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.
ونوّه السفير بالمجهودات التي تبذلها تونس في سبيل الحدّ من إنتشار عدوى الفيروس المستجدّ ومشيدا بالعلاقات التاريخيّة المميّزة بين البلدين الشقيقين وبمستوى التعاون في كافة المجالات.
كلمات البحث :إدارة الصحة العسكرية;هبة أردنيّة
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