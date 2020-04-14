هبة أردنيّة لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية

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تعيينات ووحدات جديدة صلب وزارة الصحة أعلنت وزارة الصحة العمومية اليوم السبت 29 مارس 2014 ، عن بعثها لوحدات جديدة صلب الإدارة المركز ...

الجامعة العامة للصحة تدعو إلى وقفات احتجاجية بداية من الاثنين القادم دعت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، كافة التشكيلات النقابية بالقطاع من فر ...

تعيين طارق البلعزي ناطقا رسميا بإسم الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة تم اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019، تعيين العقيد طارق البلعزي ناطقا رسميا بإسم الإدارة الع ...