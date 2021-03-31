هبة ألمانية لتونس بـ25 مليون أورو لدعم المؤسسات الصغرى للصمود أمام الأزمات

أشرف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي صباح اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، على مراسم توقيع عقد الهبة المالية المقدرة بـ25 مليون أورو بخصوص «برنامج التمويل للمؤسسات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة الحجم (TPME) لتعزيز الوظائف 2»، وذلك في إطار « المساهمة في صندوق الضمان لدعم المؤسسات الصغرى ومساعدتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية ولا سيما أزمة جائحة كوفيد-19.

وقد حضر مراسم التوقيع بيتر بروغل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس وأعضاء الوفدين التونسي والألماني المشاركين في الاجتماع التفاوضي حول التعاون المالي والتقني التونسي الألماني الذي التأم في نفس اليوم بمقر الوزارة.

وقد نوّه الوزير بالمستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات التونسية-الألمانية ولا سيما في العشرية الأخيرة والدعم الألماني المستمرّ للانتقال الديمقراطي ببلادنا، مؤكّدا، في الآن نفسه، على أهمية مواصلة التشاور لمزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية، وإيجاد صيغ جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها كيفية التصدي لتبعات جائحة كوفيد-19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

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