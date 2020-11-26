هبة بـ 200 ألف أورو لتونس لمساعدة القطاع السياحي على استئناف نشاطه بعد كورونا

أعلن وزير السياحة الحبيب عمار في ندوة صحفية اليوم الخميس، أنه تمّ يوم أمس توقيع اتفاقية تعاون فنّي بين وزارة السياحة ومنظّمة السياحة العالمية تشمل عدّة مشاريع ودراسات إضافة إلى هبة بـ 200 ألف أورو لبعث سياسة اتصاليّة جديدة مرقمنة خاصة في مرحلة ما بعد الكورونا حتى يستأنف القطاع السياحي نشاطه في ماي أو جوان القادمين ويستقطب السياح لتكون تونس الوجهة المفضلة لهم.

واعتبر الحبيب عمار أن حضور الأمين العام لمنظّمة السياحة العالمية بتونس هو رسالة قويّة تُترجم أهمية القطاع السياحي وبُعده الاستراتيجي في التنمية، مؤكدا أنّ تونس ستبقى وجهة سياحية متميّزة عالميّا وخاصّة في المنطقة المتوسّطية.

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