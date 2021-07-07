هبة جزائرية صحية عالقة لأشهر في الديوانة بسبب خلاف بين متساكني ساقية سيدي يوسف ووزارة الصحة

أكدت الإدارة العامة للديوانة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم الأربعاء، أن ما تم ترويجه من أخبار مفادها حجز مصالح الديوانة بساقية سيدي يوسف لمواد صحية قادمة كهبة من القطر الجزائري الشقيق، لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الديوانة بأنه خلال شهر فيفري 2021، وصلت إلى المكتب الحدودي للديوانة بساقية سيدي يوسف بضاعة تتمثل في مواد صحية في شكل هبة من الدولة الجزائرية إلى الدولة التونسية بمناسبة إحياء ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف وتم للغرض إيداع تصريح ديواني من أجل تسريح البضاعة المذكورة من طرف مصالح وزارة الصحة خلال شهر مارس 2021 حيث تم في اليوم نفسه إصدار الإذن لتسريح البضاعة من قبل مصالح الديوانة إلا أن خلافا حصل بين مصالح وزارة الصحة ومتساكني ساقية سيدي يوسف الذين منعوا مصالح الوزارة من رفع البضاعة متمسكين بأن لهم الأولوية في التمتع بها وبقي الأمر على ما هو عليه وظلت البضاعة مودعة لدى مصالح الديوانة في انتظار تسوية الخلاف بين الطرفين وانتظار أن تتقدم الجهة المعنية إلى مصالح الديوانة لتولي عملية رفع البضاعة .

كما أكدت الإدارة العامة للديوانة مرة أخرى أنه لم يتم حجز البضاعة المذكورة ولا أية معدات أو تجهيزات طبية أخرى على مستوى كافة نقاط العبور البرية والبحرية والجوية.

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