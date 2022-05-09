هبة سويسريّة تفوق 98 ألف دينار لإعادة بعث مركز إيواء النساء ضحايا العنف بقابس

خصّص اللقاء الذي جمع وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى صباح اليوم الاثنين 09 ماي 2022 بمقر الوزارة، بـ « جوزيف رنقلي »، سفير سويسرا بتونس، لتدارس سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مناهضة العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للنساء خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية والمهدّدة بالتطرف العنيف.

وتمّ الاتّفاق، خلال هذا اللقاء، على دعم السفارة السويسريّة لجهود الوزارة لإعادة بعث مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس من خلال هبة من المعدات والتجهيزات بقيمة جملية تفوق 98 ألف دينار، وستتولّى إحدى الجمعيّات المتخصّصة في مجال مناهضة العنف ضدّ النساء تسييره وفق التراتيب القانونية الجاري بها العمل.

ورحّبت الوزيرة بالدعم السويسرين مبيّنة حرص الوزارة على تنفيذ مكونات الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومقاومة جميع أشكال التمييز ضدّها، وخاصة منها الجانب المتعلق بالخدمات المتنوعة والملائمة لفائدة النساء ضحايا العنف، مؤكّدة حرص الوزارة على افتتاح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس في أقرب الآجال.

من جهته، أشاد السفير السويسري بالتعاون الثنائي المثمر وبالتجربة التونسية الرائدة في مجال حقوق المرأة، معبّرا عن دعم بلاده لمشروع فتح مركز إيواء النساء ضحايا العنف بولاية قابس وتقديم كل الدعم للوزارة والجمعية المسيّرة للمركز.

وتمّ بالمناسبة تقديم عرض لإبراز أهمّ المشاريع التي تنفّذها الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة على غرار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية المراعي للنوع الاجتماعي « رائدات » والاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية والتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي والمنقطعات عن التعليم في المناطق الريفية.

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