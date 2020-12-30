هبة صينية جديدة لفائدة الإطارات الصحية والمستشفيات التونسية

استقبل وزير الصحة فوزي مهدي اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس Zhang Jianguo، وقد خصص اللقاء للتباحث حول سبل مزيد تطوير التعاون الثنائي القائم بين تونس والصين في المجال الصحي منذ عقود.

وقد تم خلال اللقاء توقيع محضر استلام هبة صينية جديدة تشتمل على كميات من مستلزمات الوقاية الفردية لفائدة الإطارات الصحية التونسية إلى جانب توقيع محضر آخر لاستلام هبة قدمتها الفرق الطبية الصينية للبعثة عدد 24 لفائدة المستشفيات التي باشرت بها العمل وهي المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى ومستشفى جندوبة ومستشفى سيدي بوزيد، وتتمثل هذه الهبة في آلتي تنفس اصطناعي وأكسجين لكلّ مستشفى وذلك في إطار دعم جهود تونس لمجابهة جائحو كوفيد-19.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها منح شهادات شكر وتقدير في موكب انتظم بمقرّ الوزارة للغرض لكافة أعضاء الفرق الطبية الصينية للبعثة عدد 24 التي ساهمت في إسناد مجهودات الفرق الطبية التونسية لتقريب خدمات طب الإختصاص من المواطنين بعدد من المستشفيات التونسية.

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