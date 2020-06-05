هبة طبية أمريكيّة لفائدة الصحّة العسكريّة

تسلّمت وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، مستلزمات طبيّة من الجانب الأمريكي في شكل هبة في إطار المساعدة على مكافحة فيروس كورونا.

وتتكوّن هذه المساعدات من أقنعة واقية جراحيّة وعاديّة ونظارات واقية وكميات من الألبسة الطبيّة العازلة وقفازات وبعض الآلات الطبية التي تستخدم في عمليّات الإنعاش وآلات قيس الحرارة عن بعد ومواد تعقيم.

وحضر موكب تسليم هذه الهبة كلّ من سفير الولايات المتّحدة بتونس « دونالد بلوم » ومدير عام الصحّة العسكريّة أمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني.

كلمات البحث :أمريكا;الصحة العسكرية;هبة طبية