هبة قطرية: مستشفى ميداني بسعة 200 سرير و100 جهاز تنفس صناعي تصل تونس

حطّت اليوم الجمعة 09 جويلية 2021 بتونس، طائرتان عسكريتان قطريتان تحملان مساعدات طبية أرسلتها حكومة دولة قطر الى الحكومة التونسية مكونة من مستشفى ميداني بسعة 200 سرير مجهز بجميع المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 100 جهاز تنفس صناعي.

وقد تولى الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بتكليف من رئيس الحكومة هشام مشيشي رفقة سفير دولة قطر بتونس سعد ناصر الحميدي، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، تسلـّم المساعدات الطبية .

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