هبة مالية صينية لتونس بقيمة 40 مليون دينار

تمّ اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التوقيع على هبة مالية صينية بقيمة 100 مليون يوان صيني (ما يعادل 40 مليون دينار) في إطار تمويل مشاريع يتم الاتفاق بشأنها لاحقا بين حكومتي البلدين، بحضور وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي وسفير جمهورية الصين بتونس « تشانغ جيان » .

وفي كلمته بالمناسبة، عبّر عثمان الجرندي عن شكره للصين على منحها تونس هذه الهبة والتي تعكس المستوى المتميّز الذي بلغته العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا الحرص على مزيد تعزيز وتطوير التعاون الثنائي مع الشريك الصيني، في كافة المجالات ولاسيما في المشاريع التنموية والبنية التحتية.

من جهته، نوّه السفير الصيني بالتطور الذي شهدته علاقات التعاون الثنائية، مؤكدا تطلع بلاده لمواصلة الارتقاء بها في عديد المجالات واستكمال إنجاز المشاريع المبرمجة.

كما أعرب السفير الصيني عن استعداد بلاده لدعم تونس في مواجهة التحديات التنموية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا العالمية، مشيرا في هذا الخصوص إلى المساعدات والمستلزمات الطبية التي قدمتها الصين لبلادنا لمواجهة تداعيات هذه الأزمة الصحية.

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