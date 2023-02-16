هبة من أمريكا: تونس تتسلّم حاضنات رضّع لفائدة عدد من المستشفيات العموميّة

انتظم يوم أمس الأربعاء 15 فيفري 2023، موكب تسلّم هبة أمريكيّة بالمستشفى الجامعي « المنجي سليم » بالمرسى تتمثّل في حاضنات رضّع لفائدة عدد من المستشفيات العموميّة التونسية، تحت إشراف وزير الصحّة علي المرابط وحضور سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Joey Hood.

وثمّن علي المرابط بهذه المناسبة برامج التعاون والشّراكة القائمة في المجال الصحّي بين تونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة والتّي تتعلّق خاصّة بتطوير منظومات الحوكمة الرّشيدة وتحسين التّدريب والتّكوين لفائدة مهنيّي الصحّة، فضلا عن الدّعم الظّرفي بالمستلزمات الطبّية والتلاقيح خلال مجابهة جائحة كوفيد-19.

ومن جهته، عبّر سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس عن استعداد بلاده لمواصلة التّعاون مع تونس في مختلف القطاعات الإقتصاديّة والتّنمويّة والعمل على إنجاح البرامج المشتركة في المجال الصحّي.

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