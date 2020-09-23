هبة من UNICEF لدعم المجهود الوطني لتقصّي فيروس كوفيد 19 بتمويل أمريكي

انتظم ظهر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020، بمقرّ وزارة الصحّة، موكب تمّ خلاله تسلّم هبة تقدّم بها صندوق الأمم المتّحدة للطفولة UNICEF تتمثّل في دفعة جديدة من المستلزمات الطبّية الخاصّة بمخابر التّحاليل ستمكّن من إجراء ما يقارب 25500 اختبارا لتقصّي فيروس كورونا الجديد وذلك بتمويل من الوكالة الأمريكيّة للتّعاون الدّولي «USAID».

وفي كلمة بالمناسبة، أكّد فوزي مهدي أنّ الاستراتيجيّة الوطنيّة لمحاصرة انتشار فيروس كورنا المستجدّ ساعية لتكثيف عمليات تقصّي الحالات الإيجابيّة للإصابة وتحديد سلسلة العدوى بهذا المرض، متقدّما بالشّكر والتّقدير لـUNICEF والـUSAID على دعمهما المتواصل لتونس في مواجهتها لهذه الجائحة العالميّة.

ومن جهتهما، أعرب سفير الولايات المتّحدة بتونس Donald Blome وممثّلة الـUNICEF Marilena Viviani عن عزمهما تعزيز التّعاون مع تونس للحدّ من تفشّي هذا الفيروس بمختلف الوسائل الوقائيّة المتوفّرة.

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