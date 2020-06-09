هبة يابانية لتونس بقيمة 13 مليون دينار

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية سلمى النيفر اليوم الثلاثاء 09 جوان 2020، مكالمة هاتفية مع كاتب الدولة للشؤون الخارجية الياباني Keisuke Suzuki .

وأكد الجانبان خلال اللقاء العزم على مواصلة العمل من أجل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وفي ضوء استعداد بلادنا لاحتضان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية « تيكاد 8″ سنة 2022.

كما تولت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية اليوم، التوقيع مع سفير اليابان في تونس Shinsuke Shimizu، على تبادل الرسائل الخاصة بالهبة اليابانية لتونس بقيمة 500 مليون يان ياباني (حوالي 13 مليون دينار تونسي) لاقتناء مستلزمات ومعدات طبية في إطار معاضدة المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا.

وتهدف هذه الهبة إلى تدعيم القطاع الصحي والطبي في تونس وتعزيز قدرته على رصد الأمراض المعدية وتطوير الخدمات الصحية خاصة في ميدان التصوير بالأشعة والتصوير بالصدى.

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