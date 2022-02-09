هبة يابانية لتونس بقيمة 7.4 مليون دينار لاقتناء معدّات طبية

انتظمت بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الأربعاء 09 فيفري 2022، مراسم تبادل رسائل بين عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن الجانب التونسي، وSHIMIZU Shinsuke سفير دولة اليابان بتونس، عن الجانب الياباني.

وتم بمقتضى هذه الرسائل منح اليابان لتونس هبة بقيمة 300 مليون يان ياباني (أي ما يعادل 7.4 مليون دينار تونسي) مخصصة لاقتناء معدّات طبية لفائدة وزارة الصّحة التونسية وذلك في إطار دعم المؤسسات الصحية والمجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقد ثمّن الوزير، بهذه المناسبة، المستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون بين تونس واليابان، مؤكّدا حرص بلادنا على مزيد تدعيم الشراكة بين البلدين وإثرائها لتشمل عديد المجالات ذات الأولوية بالنسبة لتونس، لا سيما في القطاع الصحّي والتكنولوجيّ والبحث العلمي.

من جانبه، أبرز سفير اليابان بتونس أن هذه الهبة تتنزل في إطار التعاون المستمر بين البلدين ومعاضدة الإصلاحات التي تقوم بها تونس، لاسيما في المجال الصحي، عبر دعم المؤسسات الاستشفائية التونسية بتجهيزات ذات جودة عالية وتكوين الإطار الطبي التونسي وتنمية قدراته للتصدي لجائحة كوفيد-19.

كما تمّ التطرّق خلال اللقاء الى الاستعدادات لاحتضان تونس للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا، يومي 27 و28 أوت 2022، والتأكيد على أهمّية توفير ظروف النجاح لهذه القمّة.

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