هبة يابانية لتونس لمكافحة وباء كورونا

أعلن السفير الياباني بتونس شينسوكاي شيميزو خلال لقائه رئيس الحكومة هشام مشيشي بقصر الحكومة بالقصبة يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده أقرت هبة مالية إضافية بقيمة مليون دولار لدعم مجهودات تونس في مكافحة وباء كورونا، مجددا التأكيد على استعداد اليابان لدعم موقف تونس في مشاوراتها القادمة مع الجهات الدولية المانحة.

وأكد السفير الياباني دعم طوكيو لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال في تونس وتشجيع المبادرة الخاصة والمرافقة الفنية والتقنية للباعثين الشبان خاصة في قطاعات التجديد التكنولوجي.

من جهته، أكد رئيس الحكومة على خصوصية هذه الفترة التي تتسم بانتشار وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، مشددا على عزم الحكومة تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي لدفع النمو، بالتوافق مع شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين.

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