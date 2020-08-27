هشام المشيشي يتخلى عن وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي

أعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي اليوم الخميس، التخلي عن اسم وزير الثقافة المقترح وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة على أن يتم تعويضه بشخصية أخرى.

وأكد المشيشي أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني.

ويأتي هذا القرار على اثر التصريحات الصادرة عن وليد الزيدي المقترح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية والتي عبر فيها عن تعففه عن تحمل هذه المسؤولية.

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